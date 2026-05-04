В Турции обнаружили деревянные двери возрастом четыре тысячи лет

В западной Турции археологи обнаружили редкие остатки деревянных дверей возрастом около четырех тысяч лет. Находка сделана при раскопках кургана Сейитемер Хеюк, сообщается в журнале социальных наук Университета Думлупынар (Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (DÜSBD).

Обычно органические материалы, такие как дерево, не сохраняются, поэтому древние двери археологи реконструируют лишь по косвенным признакам — проемам, порогам и камням для петель. В этом случае исследователям удалось изучить обугленные фрагменты, которые, вероятно, являются настоящими дверными полотнами.

Остатки обнаружили в трех зданиях слоя среднего бронзового века. Их размеры и расположение совпадают с дверными проемами, что позволило предположить: это одностворчатые двери, закрывавшие входы в помещения. Фрагменты имеют прямоугольную форму и дощатую структуру, а рядом в одном случае найден поворотный камень — элемент крепления.

Все деревянные части были обуглены, вероятно, в результате пожара, и лежали на полу внутри домов. Это может указывать на то, что двери открывались внутрь и обрушились при разрушении построек.

По оценкам ученых, двери состояли из нескольких досок и могли соединяться без металла — с помощью деревянных креплений. Их ширина (около 0,7-0,9 метра) соответствует стандартам одностворчатых входов того времени.

Находка считается уникальной: из 174 изученных построек этого периода подобные остатки обнаружены лишь в трех. Археологи отмечают, что даже такой простой элемент, как дверь, помогает лучше понять повседневную жизнь древних людей — вопросы безопасности, приватности и организации пространства.

Курган Сейитемер Хеюк исследуется с конца XX века и содержит слои от бронзового века до римского периода, что делает его важным источником данных о развитии поселений в Анатолии.

