Японский производитель унитазов Toto воспользовался ИИ-бумом

Японская Toto, известная унитазами и сантехникой, объявила недавно о переходе к производству компонентов для полупроводников, включая ИИ-чипы. Новость вызвала резкий скачок акций — на 18%, до максимума за пять лет.

Toto использует керамику для изготовления сантехники, а та же самая керамика применяется для создания «электростатических фиксаторов». Эти детали удерживают кремниевые пластины при производстве чипов, а также защищают их от перегрева во время обработки плазмой. Компания производит такие фиксаторы уже более 40 лет, но бум ИИ резко увеличил спрос, пишут СМИ.

