«Почта России» урезала возможность следить за посылками

Сервис отслеживания посылок от «Почты России» радикально изменил свой функционал, лишив клиентов возможности следить за перемещением посылок. Об этом со ссылкой на собственные наблюдения и ответ пресс-службы госкомпании сообщает Cnews.

Если до нововведений человек мог в каждый момент узнать, где находится посылка и каков ее вес (информация необходима на случай подозрения в подмене), то теперь сервис отображает только начальный и конечный статус доставки.

В «Почте России» объяснили, что изменения утверждены по просьбам граждан.

«На основании обратной связи от клиентов мы убрали из публичного доступа служебные статусы», — говорится в ответе.

Преимущества новой системы компания видит в том, что клиенты не перегружаются информацией. По мнению пресс-службы, речь идет не об ограничениях информации, а о «переходе к понятному клиентскому пути без потери контроля над посылкой».

Ранее «Почта России» сообщила о падении выручки по итогам 2025 года на 1,8 процента, до 215 миллиардов рублей, а также валовой прибыли на 12 процентов, до 8,1 миллиарда. Убыток от продаж увеличился на 16,7 процента, до 14,7 миллиарда рублей.

Однако чистый убыток снизился с 20,6 миллиарда до 18,7 миллиарда рублей. Кроме того, компания отчиталась о повышении производительности труда на 47 процентов за счет цифровизации и снижения затрат на сотрудников.