Этап расширения эксплуатационного диапазона — один из самых ответственных для любого экспериментального летательного аппарата. Он нужен не только для того, чтобы подняться выше и лететь быстрее, но и чтобы понять, как самолет ведет себя в воздухе.

В новой стадии летных испытаний бесшумный сверхзвуковой самолет X-59 НАСА впервые выполнил сложные маневры. Собранные в процессе данные призваны помочь инженерам-конструкторам убедиться в безопасности воздушного судна.

Первый блок тестовых полетов X-59 включал:

«Американские горки» — серия энергичных подъемов и опусканий носа самолета. Такая смена тангажа позволяет лучше понять аэродинамические силы, а также оценить устойчивость и управляемость.

Крен из стороны в сторону — легкое и плавное раскачивание крыльями: самолет наклоняется вправо, затем возвращается в горизонтальное положение и переходит в крен влево.

Возбуждение флаттера — во время полета в конструкцию намеренно вводят вибрации, чтобы точно знать границы возникновения аэроупругих колебаний и убедиться: на всем диапазоне эксплуатационной оболочки запас прочности остается безопасным.

Опускание носа на ровных крыльях — контролируемое движение с отклонением руля высоты на снижение при строго горизонтальном положении крыльев. Маневр позволяет проверить продольную устойчивость, реакцию на отклонение руля высоты и балансировочные характеристики в заданных условиях.

Выпуск шасси — стойки шасси выпускаются на заданной скорости и в нужной конфигурации, чтобы инженеры могли измерить аэродинамические, структурные и пилотажные последствия. Среди них — резкие изменения сопротивления, тангажа, вибраций и воздушного потока. Уборка шасси также была проверена в ходе первого блока испытаний X-59 по расширению эксплуатационного диапазона.

Экспериментальный реактивный самолет X-59 разрабатывается в рамках программы НАСА Quesst, цель которой — вернуть гражданской авиации сверхзвуковые скорости. Первый полет лайнера проведен в 2025 году, к 2029-му результаты испытаний и данные опросов жителей территорий, над которыми они проходили, передадут регулятору, чтобы получить разрешение на коммерческие сверхзвуковые авиарейсы над сушей.