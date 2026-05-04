В Индии открыли самый широкий подземный тоннель в мире

В Индии в начале мая открыли самый широкий подземный автомобильный тоннель в мире. Сооружение шириной 22,3 метра и длинной почти в 9 километров стало последним участком скоростной трассы между городами Мумбай и Пуна в штате Махараштра.

Как сообщает издание The Print, тоннель имеет по четыре полосы движения в каждом направлении, а также полосы для экстренных служб. Его строительство обошлось в сумму эквивалентную 736 миллионам долларов США.

Именно ширина делает проложенный в горе под озером Лонавала тоннель уникальным инженерным объектом. Собственно, этот факт был засвидетельствован в ходе состоявшегося 1 мая торжественного открытия с вручением строителям соответствующего сертификата книги рекордов Гиннесса как "самому широкому тоннелю в мире", сообщили индийские СМИ.