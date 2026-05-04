iOS 27: что известно о новой версии ОС Apple

Новая версия мобильной операционной системы Apple, которая, по всей видимости, получит индекс 27, выйдет осенью, но первые детали о ней уже просочились в сеть. Ожидается, что анонс iOS 27 состоится на ежегодной конференции WWDC 26, после чего разработчики смогут ознакомиться с первым тестовым билдом. Публичная бета-версия будет выпущена в июле, а финальный релиз для всех пользователей намечен на сентябрь. pepelac.news.

Как сообщается, в iOS 27 может появиться отдельное приложение для Siri на всех поддерживаемых платформах — iOS, iPadOS и macOS. Интерфейс будет предусматривать возможность общения с ассистентом как текстом, так и голосом, а также доступ к истории диалогов. По функционалу такое решение напоминает ChatGPT, Gemini и Claude. Кроме того, Siri может получить новый элемент в Dynamic Island: подсказку для поиска или вопроса со светящимся курсором.

Важным нововведением называют расширение спутниковых коммуникаций. Возможно, будет реализована поддержка 5G через спутник, но, по слухам, эта возможность окажется эксклюзивной для iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Ultra с модемом C2. Спутниковая связь может также применяться в Apple Maps, отправке изображений по iMessage, сторонних приложениях, а для подключения не потребуется наводить смартфон точно в небо.

Также ожидается более персонализированная версия Siri, которую ранее отложили. Анализируя данные из электронной почты, сообщений и других программ, ассистент сможет точнее отвечать на запросы. Генеральный директор Тим Кук уже заявлял, что компания планирует выпустить такую Siri в этом году. Помимо этого, iOS 27 может быть нацелена на улучшение качества и стабильности, подобно Mac OS X Snow Leopard. Среди прочего тестируются новая виртуальная клавиатура, ползунок Liquid Glass для настройки прозрачности и ряд функций Apple Intelligence: распознавание пищевых этикеток, оцифровка визиток, сохранение карт лояльности и группировка вкладок в Safari.