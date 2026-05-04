Экзопланета Куа'куа оказалась безвоздушным миром

Планетологи впервые изучили поверхность экзопланеты Куа'куа, одной из ближайших к нам "суперземель", и выяснили, что она покрыта базальтами и другими породами, окрашенными в темный цвет.

Это делает планету непохожей на Землю или другие безвоздушные объекты, сообщила пресс-служба немецкого Института астрономии Общества Макса Планка (MPIA) .

"Благодаря сверхвысокой чувствительности телескопа "Джеймс Уэбб", мы можем улавливать излучение, которое исходит от поверхности далеких каменистых экзопланет. Проведенные нами наблюдения указывают, что планета Куа'куа представляет собой темный, горячий и лишенный какого-либо покрова и атмосферы каменистый мир", - заявила руководитель департамента атмосферной физики экзопланет в MPIA Лаура Крайдберг, чьи слова приводит пресс-служба института.

Как отмечают ученые, Куа'куа давно вызывает большой интерес со стороны астрономов. Ученые предполагают, что этот мир полностью лишен атмосферы. Это делает "суперземлю" похожей не на нашу планету, а на Меркурий или Луну, и позволяет изучать химический состав и структуру ее поверхности, отслеживая вырабатываемое породами инфракрасное излучение, которое обычно поглощается или рассеивается молекулами газов и паров воды в атмосфере.

Планетологи из Европы и США провели первые подобные наблюдения за Куа'куа при помощи инструментов орбитального телескопа "Джеймс Уэбб", выведенного на орбиту в 2021 году. Проведенные им замеры структуры инфракрасного спектра этой "суперземли" показали, что она действительно полностью лишена атмосферы. При этом они указали на необычный облик ее поверхности, делающей ее не похожей на другие безвоздушные миры.

В частности, ученые обнаружили крупные скопления базальтов или других похожих на них пород, которые содержат в себе большие доли оливина и при этом окрашены в темный цвет. Последнее стало сюрпризом, так как планетологи предполагали, что постоянные падения микроастероидов на поверхность Куа'куа должны обновлять и осветлять верхний слой грунта, который состоит из обломков астероидов и фрагментов верхних слоев коры планеты.

В свою очередь, присутствие базальтов на поверхности этой планеты делает ее непохожей на Землю, чья кора содержит значительное количество гранита и других богатых кремнием пород, и указывает на то, что в недрах Куа'куа отсутствуют значительные запасы воды, необходимые для поддержания тектонических процессов. Последующие наблюдения за поверхностью этого мира помогут понять, состоит ли она из плотных горных пород или реголита, порошкообразного грунта, что позволит выяснить, как давно недра Куа'куа перестали проявлять геологическую активность.

О планете Куа'куа

Планета Куа'куа (LHS 3844b), превосходящая Землю по диаметру примерно на 30% и по массе - в 2,2-2,4 раза, расположена в созвездии Тукана на расстоянии в 49 световых лет от Земли. Она была открыта орбитальным телескопом TESS в окрестностях красного карлика LHS 3844, чье излучение прогревает одну из сторон этой планеты до 770 градусов Цельсия, тогда как ее противоположная сторона холоднее на несколько сотен градусов.