Японец нашел необычное применение MacBook Air с разбитым экраном

Пользователь из Японии нашел альтернативный сценарий использования ноутбуков MacBook Air M1 со сломанным экраном, представив возможность их трансформации в компактные компьютеры. На это обратил внимание Telegram-канал iGuides.

С учетом того, что замена дисплея MacBook Air M1 может обойтись по цене рабочего устройства на вторичном рынке, энтузиаст демонтировал экран и собрал корпус заново, сохранив топкейс с клавиатурой, динамиками и микрофонами.

Особенностью конструкции является расположение антенн беспроводной связи в основной части корпуса, а не в дисплейном модуле, что упрощает подобную модификацию без дополнительных доработок.

После подключения к внешнему монитору через USB-C устройство функционирует в штатном режиме. Использование док-станции позволяет расширить возможности системы для подключения периферийных устройств, включая веб-камеру и питание, что фактически превращает ноутбук в полноценный настольный компьютер.

Такое решение также допускает использование альтернативных дисплеев, включая гарнитуры дополненной реальности.