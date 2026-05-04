Стало известно, как сильно Apple уменьшит Dynamic Island в iPhone 18 Pro

Apple оснастит iPhone 18 Pro существенно уменьшенным вырезом Dynamic Island. Об этом сообщает IXBT со ссылкой на источники в цепочке поставок.

Ожидается, что ширина выреза сократится с 20,76 мм до 13,49 мм, что приведет к уменьшению его площади примерно на 35%. Это позволит увеличить полезную площадь дисплея до более чем 95% и сохранить центральное расположение фронтальной камеры.

Диагонали экранов останутся без изменений: iPhone 18 Pro получит дисплей на 6,3 дюйма, а Pro Max — 6,9-дюймовый. Вместе с тем компания планирует модернизировать дисплей Super Retina XDR, увеличив пиковую яркость до 2600 нит, что должно повысить читаемость при ярком освещении.

Конструктивно устройства сохранят алюминиевую рамку и матовое стекло, а толщина корпуса, по предварительным данным, составит от 8,3 до 8,9 мм в зависимости от модификации. В цветовой гамме могут появиться новые варианты, включая бордовый, туманно-фиолетовый и темно-синий.

Презентация iPhone 18 Pro ожидается в сентябре 2026 года вместе с первым складным смартфоном Apple.