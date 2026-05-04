ИИ помог астрономам открыть более 10 тысяч новых планет

Астрономы открыли более 10 тысяч потенциальных экзопланет. Это стало возможным благодаря новому алгоритму, который проанализировал данные более чем 80 миллионов звезд и выявил закономерности, которые нельзя было обнаружить в ходе обычных исследований.

Используя искусственный интеллект, ученые исследовали колебания блеска 83 717 159 звезд, снятых спутником NASA Transiting Exoplanet Survey (TESS). Наблюдая за незначительными перепадами яркости звезд, астрономы могут определить, когда планета проходит перед ними и ненадолго заслоняет их свет. Так удалось идентифицировать 11 554 кандидата в экзопланеты.

В ходе дальнейших наблюдений ученые подтвердили существование «горячего Юпитера, получившего научное название TIC 183374187 b. Он вращается вокруг звезды на расстоянии 3950 световых лет от Земли.

Исследование охватило тусклые звезды. Из-за слабого свечения обнаружить признаки транзита планет было крайне сложно. Но новый алгоритм машинного обучения научился распознавать едва заметные признаки присутствия планет. Компьютерная программа также позволила команде проанализировать огромный массив данных, с которым люди не смогли бы разобраться самостоятельно, сообщает Universe Today.

Период обращения планет вокруг звезд составляет от 0,5 до 27 земных суток. Они расположены слишком близко к светилам, чтобы быть обитаемыми.

На данный момент доказано существование более чем 6 тысяч планет за пределами Солнечной системы. Если данные алгоритма подтвердятся, их количество может вырасти до 18 тысяч, отметили ученые.

