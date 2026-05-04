Раскрыта тайна роскошных похорон младенцев в римском Йорке

В Великобритании археологи обнаружили редкие следы тирского пурпура в погребениях младенцев — находка, о которой сообщает исследование Йоркского университета.

Она меняет представления о жизни и смерти на окраине Римской империи и показывает, насколько тесно провинция была связана с центром.

Роскошь, предназначенная не для всех

Речь идет о двух захоронениях конца III — начала IV века. Оба младенца были похоронены в гипсовых «капсулах», внутри которых сохранились отпечатки тканей. Анализ показал присутствие тирского пурпура — красителя, который в Риме считался символом власти и почти недоступной роскоши.

Этот пигмент получали из морских моллюсков мурексов. Чтобы добыть небольшое количество краски, требовались тысячи раковин и сложная обработка. В результате пурпур стоил чрезвычайно дорого. Не случайно его носили императоры и высшая знать.

В одном из захоронений ткань дополнительно украшали золотыми нитями. Это сочетание — пурпур и золото — фактически язык статуса, понятный любому жителю империи.

Йорк как часть глобальной экономики

Римский Йорк, известный в античности как Эборакум, — это крупный город на севере Великобритании, который часто воспринимается как удаленный гарнизон. Однако находка говорит об обратном: дорогие ткани и красители попадали сюда через разветвленные торговые маршруты, связывавшие Британию с Восточным Средиземноморьем.

Особенно показательно, что такие материалы использовались не в публичной демонстрации, а в частном ритуале — погребении младенцев. Это указывает на высокий уровень благосостояния отдельных семей.

Необычный способ, благодаря которому уцелели ткани

Ключ к открытию — необычный погребальный обряд. В гроб заливали жидкий гипс, который затем затвердевал. Внутри формировался слепок тканей и предметов, даже если сами материалы со временем разрушались.

Химический анализ выявил 6,6-дибромоиндиго — характерное соединение, служащее надежным маркером тирского пурпура. Его удается обнаружить даже там, где сам цвет почти исчез и уже не различим невооруженным глазом.

Скорбь, о которой не писали тексты

Античные источники часто утверждают, что младенцев оплакивали меньше, чем взрослых. Высокая детская смертность будто бы делала утрату «обычной». Но археология регулярно опровергает эту упрощенную картину.

Здесь детей завернули в дорогие ткани, аккуратно уложили, а в одном случае накрыли плащом с кистями. Верхний пурпурный слой, вероятно, был виден до закрытия гроба — как последний знак уважения.

Профессор Морин Кэрролл отмечает:

«Находка подтверждает использование этого дорогостоящего красителя в римском Йорке и показывает, что состоятельные жители могли получать экзотические товары из самых отдаленных уголков империи. Это свидетельствует о важности детей в римском Йорке и желании устроить младенцу особенные проводы».

Редкость для Британии

Подобные находки единичны. Один из ближайших аналогов — захоронение в лондонском Спиталфилдсе, где также обнаружены шелк, золото и, предположительно, пурпур. Теперь к этому узкому кругу добавились и детские погребения.

Исследования продолжаются. Ученые планируют анализировать другие гипсовые захоронения в Йоркшире. Каждый такой образец — это шанс восстановить не только технологии и торговлю, но и человеческие чувства, которые редко оставляют следы в письменных источниках.