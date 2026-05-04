Москвичей предупредили об ограничениях мобильного интернета

Операторы связи предупредили жителей Москвы о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета и SMS в период с 5 по 9 мая. Соответствующие уведомления начали поступать абонентам в преддверии праздничных мероприятий, сообщает РИА Новости.

В частности, «Билайн» предупредил абонентов о возможных перебоях, связанных с обеспечением мер безопасности в ходе подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая. Пользователям рекомендовано использовать сети Wi-Fi для доступа в интернет, а также активировать технологию VoLTE для голосовой связи.

В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что ограничения могут вводиться по соображениям безопасности. По его словам, функционирование интернет-сервисов будет полностью нормализовано после снятия соответствующих мер.

9 мая в Москве пройдет парад Победы, в рамках которого также ожидаются важное выступление президента России Владимира Путина и двухсторонние встречи с иностранными гостями. Традиционно парад в Москве посетят президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Южной Осетии Алан Гаглоев и лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.