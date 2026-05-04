В Александрии нашли древнеримскую баню и виллу с мозаичными полами

В районе Мохаррам-Бек, на востоке современной Александрии, археологи раскопали участок с наслоениями разных эпох в истории города. Среди находок — постройки и предметы птолемеевского, римского и византийского периодов, которые показывают, как эта часть Александрии менялась на протяжении столетий.

По данным Министерства туризма и древностей Египта, раскопки рядом с Александрийским вокзалом начались около девяти месяцев назад. Исследователи сразу заметили несколько слоев заселения, погребенных под современным кварталом, и по мере продолжения работ стали вырисовываться масштабы открытий.

Одна из важнейших находок — общественная баня позднего птолемеевского времени. Она круглой планировки — в древнегреческой архитектуре такие сооружения называют толос. Такие бани служили для повседневного мытья, а иногда их связывали и с лечением. Полную планировку пока изучают, но уже есть признаки, что под землей сохранились и другие смежные помещения.

Рядом с баней откопали римскую жилую виллу с хорошо сохранившимися мозаичными полами. Дом, судя по всему, принадлежал состоятельному владельцу. На полах идентифицировано несколько техник мозаики: opus tessellatum — из маленьких квадратных плиток, и opus sectile — из более крупных вырезанных кусков камня, сложенных в декоративные узоры.

Вилла была оборудована весьма совершенными по тем временам инженерными коммуникациями. Археологи нашли небольшой бассейн для купания, подключенный к полноценным системам водоснабжения и водоотведения.

На участке обнаружено и множество артефактов: монеты, масляные лампы, керамику и фрагменты амфор с клеймами. Амфоры — очевидный признак торговых связей по всему Средиземноморью.

Найдено несколько мраморных статуй: среди них изображения Вакха и Асклепия — греко-римского бога врачевания. Обнаружена и безголовая статуя, которую считают Минервой. Присутствие Асклепия предполагает, что часть этой территории позже могла использоваться в лечебных или культовых целях.

По словам Хишама Хусейна, главы Центрального управления древностями Нижнего Египта, находки дают представления о развитии этого района на протяжении нескольких эпох. Мохаррам-Бек оставался в пределах черты города вплоть до византийских времен, а затем пришел в упадок из-за перемен в градостроительной политике.

Часть мозаичного пола пока оставили на месте — специалисты решают, переносить ли ее на реставрацию. Мелкие предметы уже передали специалистам, часть уже отреставрированных находок планируют в будущем выставить в Александрийском греко-римском музее. Раскопки продолжаются, археологи ждут новых открытий.