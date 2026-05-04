СМИ обратили внимание на целевые показатели Роскомнадзора по развитию технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), согласно которым к 2030 году регулятор планирует довести эффективность блокировки VPN-сервисов до 92%. Однако документу уже полтора года, выяснил «Код Дурова».

Документы связаны с программой бюджетного финансирования Главного радиочастотного центра, подведомственного Роскомнадзору. Информацию опубликовала журналистка Мария Коломыченко, однако соответствующие решения о субсидировании были утверждены еще в январе 2025 года.

Согласно представленным параметрам, к 2030 году пропускная способность систем фильтрации трафика должна достичь 831 Тбит/с, что позволит охватывать до 98% интернет-трафика в российском сегменте сети.

Российские сервисы начали пускать пользователей с VPN

Финансирование направлено на масштабирование инфраструктуры и повышение эффективности противодействия инструментам обхода ограничений. В частности, речь идет о переходе от традиционных блокировок по IP-адресам к более сложным методам путем фильтрации по сигнатурам протоколов, что расширяет возможности регулятора по контролю сетевой активности.