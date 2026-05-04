В шотландском озере найден искусственный остров старше Стоунхенджа

Археологи с помощью инновационных методов обследовали искусственный остров в Шотландии, который был создан раньше Стоунхенджа. Под ним обнаружили деревянную платформу.

Подводные раскопки провели на озере Лох-Боргастейл. Ученые обнаружили там многослойную конструкцию из дерева, камней и хвороста. Вокруг сохранились сотни фрагментов неолитической керамики.

В ходе новой научной работы команда из Саутгемптонского университета использовала способ стереофотограмметрии, позволяющий создавать трехмерные компьютерные изображения, а также радиоуглеродный анализ и геодезические съемки. Результаты показали, что материалы искусственного острова датируются 3500 — 3300 годами до нашей эры.

Остров строили в несколько этапов. Его начали сооружать около 5 тысяч лет назад. Изначально представлял собой круглую деревянную платформу диаметром около 23 метров, покрытую хворостом. Спустя примерно 2 тысячи лет, в эпоху средней бронзы, был добавлен еще один слой хвороста и камня. Еще через тысячу лет, в железном веке, прошел очередной этап реновации.

Кранноги — небольшие искусственные острова, сохранившиеся в шотландских озерах. Ученые до сих пор точно не знают, зачем их строили. Но ресурсы и рабочая сила, необходимые для их строительства, свидетельствуют о сложности и высокой степени развития создавших их сообществ, сообщает Advances in Archaeological Practice.

