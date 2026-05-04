Российские ученые запатентовали метод распознавания событий в Арктике

Российские ученые разработали и запатентовали способ распознавания локальных сейсмических событий в Арктике. Методика позволяет отделять землетрясения от ледовых процессов и использовать данные для прогнозирования образования айсбергов.

© Московский Комсомолец

Разработка создана специалистами лаборатории сейсмологии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики им. академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН.

В основе подхода — анализ объемных волн, угловой частоты и спектральных характеристик сигналов, что дает возможность определять местоположение события и параметры очаговой зоны.

При обработке данных ученые разделили сигналы на группы и выявили закономерности, позволяющие различать природные и техногенные источники. В частности, учитывается, где фиксируется событие — в разломной зоне или на границе ледника.

Сейсмические станции регистрируют широкий спектр колебаний — от землетрясений до разрушения ледовых куполов и промышленных взрывов. Для точной интерпретации применяется спектрально-временной анализ, при котором разные типы событий формируют характерные диаграммы. Техногенные процессы сопровождаются монохромными полосами, тогда как естественные сигналы имеют иную структуру.

Методика основана на статистических данных, полученных с одиночной станции на архипелаге Северная Земля. Анализ спектрально-временных диаграмм и частот позволил разделить события на локальные землетрясения и льдотрясения.

Подход уже применяется для данных с архипелага Земля Франца-Иосифа. Наблюдения показывают, что в радиусе до 50 километров от станции фиксируются преимущественно льдотрясения, тогда как землетрясения происходят на расстоянии порядка 150–200 километров.

Разрушение ледников остается значимым фактором риска для полярных регионов, влияя на судоходство в морях Северного Ледовитого океана и работу Севморпути. Разработанная методика может использоваться для оценки таких процессов и прогнозирования появления айсбергов.