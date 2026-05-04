Обнаружены десятки планет, как в «Звездных войнах»

Астрономы обнаружили 27 новых потенциальных планет, которые вращаются вокруг двух звезд, как вымышленная пустынная планета Татуин из вселенной "Звездных войн", пишет The Guardian.

На сегодняшний день во Вселенной обнаружено всего около 18 планет, которые обращаются вокруг двух звезд. Было обнаружено более 6000 планет, которые вращаются вокруг одиночных звезд, как Земля вокруг Солнца, указывает The Guardian.

В своевременной публикации от 4 мая (эта дата также известна как "День звездных войн"), ученые определили еще почти 30 планет-кандидатов, расстояние до которых составляет от 650 до 18 000 световых лет от Земли.

“В астрономии есть много вещей, которые не очень ощутимы”, - сказал доцент Бен Монтет из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW), старший автор исследования.

Но благодаря знаменитой сцене заката на Татуине в первом фильме “Звездных войн”, "у каждого есть представление о том, как выглядит такая планета и что значит находиться на планете с двумя солнцами".

Более половины звезд во Вселенной существуют в виде двойных или кратных звездных систем, указывает The Guardian.

Ранее ученые идентифицировали циркумбинарные планеты по их транзиту: когда эти планеты проходят перед звездой, по словам Монте, “это отбрасывает тень на поверхность звезды, мы видим падение яркости звезды... И можем сделать вывод, что вокруг нее что-то происходит”.

Но это происходит только тогда, когда планета и ее звезда идеально совпадают с линией нашего обзора с Земли.

“Потенциально мы упускаем множество систем, - сказал Монте. – Планеты трудно найти. Это все равно, что пытаться разглядеть свечу рядом с большим уличным фонарем”.

Вместо этого исследователи использовали метод, известный как “апсидальная прецессия”, для поиска колебаний между звездами, которые вращаются вокруг друг друга и затмевают друг друга.

“Если мы проследим за точным временем этих затмений... это может подсказать нам, что в системе происходит что-то еще”, - сказала Марго Торнтон, ведущий автор исследования и кандидат наук в UNSW.

После исключения других факторов, таких как вращение и гравитационное притяжение двух звезд, команда определила 36 звездных систем из 1590, поведение которых можно было объяснить только наличием третьего небесного тела.

“27 из этих объектов, возможно, имеют массу планет”, - сказала Торнтон.

По ее словам, необходимы дополнительные исследования их спектров – света, который они излучают, – чтобы официально подтвердить, что они являются околоземными планетами.

“Вопрос только в том, какова его масса? Это планета? Это коричневый карлик? Это звезда?”

Команда обнаружила потенциальные планеты, которые, вероятно, имеют размеры от Нептуна до в десять раз тяжелее Юпитера, используя данные спутника Nasa Transiting Exoplanet Survey, космического телескопа для поиска планет, запущенного в 2018 году.

Доктор Сара Уэбб, астрофизик из Технологического университета Суинберна, которая не принимала участия в исследовании, сказала, что “очень умные методы” команды могут быть использованы для поиска большего количества планет-кандидатов в будущем.

По словам Уэбб, на околоземных планетах, вероятно, будут “очень экстремальные условия”, не похожие ни на что в нашей солнечной системе.

“Но такая планета, как Татуин, потенциально может существовать там, где между орбитами двух звезд есть такое приятное местечко – где не слишком жарко и не слишком холодно. Когда вышли первые ”Звездные войны", мы вообще не знали, что существуют экзопланеты [планеты за пределами нашей солнечной системы]. Многое из того, что предсказывается в искусстве и в художественных концепциях о том, какой могла бы быть Вселенная, мы, как правило, находим и в науке”.

Исследование было опубликовано в "Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества" (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society).