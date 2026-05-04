Выявлен новый Android-шпион

Исследователи из Certo обнаружили новую шпионскую платформу для Android под названием KidsProtect. Формально она маскируется под приложение для родительского контроля, но на деле предлагает набор функций, куда больше похожий на инструмент для скрытой слежки.

Главная особенность KidsProtect не только в возможностях слежки, а в бизнес-модели.

Создатели предлагают покупателям подписку и опцию White label: сервис можно переименовать, оформить под собственный бренд и перепродавать как свой продукт. По сути, речь идёт о шпионском софте под ключ для тех, кто хочет запустить собственный сервис без серьёзных технических усилий.

После установки KidsProtect работает скрытно в фоне и управляется через веб-панель. Оператор может отслеживать GPS-локацию целевого устройства в реальном времени, читать СМС и уведомления из мессенджеров, включая WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России), Telegram и Viber, записывать звонки, включать микрофон для прямой трансляции звука, получать доступ к камерам, контактам, фотографиям и другим данным. Также заявлены кейлоггер и мониторинг экрана.

Для закрепления на устройстве приложение использует разрешения, включая Accessibility Service (специальные возможности Android). Эта функция изначально создана для помощи людям с ограниченными возможностями, но в руках шпионского приложения позволяет читать содержимое экрана, отслеживать действия пользователя и перехватывать вводимые данные.

KidsProtect также старается усложнить удаление. Приложение маскируется под «WiFi Service», регистрируется как администратор устройства, запускается после перезагрузки и всячески препятствует деинсталляции. Пользователям при установке предлагают отключить Google Play Protect, что само по себе должно быть тревожным сигналом.

Стоимость доступа начинается примерно с 60 долларов, а за дополнительную плату покупатель может получить возможность создать собственный шпионский сервис.

По мнению исследователей, такая модель особенно опасна для рынка сталкерского софта. Даже если отдельные сервисы закрываются после судебных решений или давления регуляторов, платформы вроде KidsProtect позволяют быстро запускать новые проекты на той же технической базе.