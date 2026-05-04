Минпромторг урезал параллельный импорт ПК  в Россию — что изменится

Параллельный импорт, ставший в 2022 году ключевым инструментом удержания рынка техники после ухода западных брендов, переходит в новую фазу. Механизм, который изначально открывали максимально широко, теперь последовательно сужают. Самое заметное изменение приходится на май 2026 года: из перечня разрешённого ввоза без согласия правообладателя исключена значительная часть компьютерной техники.

По информации СМИ, Минпромторг России исключил из перечня товаров для параллельного импорта компьютерную технику и запоминающие устройства от ведущих иностранных производителей. Изменения вступают в силу 27 мая 2026 года. В приказе ведомства № 4769 от 26 сентября 2025 года под ограничение попадают компьютеры и запоминающие устройства таких брендов, как Acer, Adata, AIC, Apacer, Asus, Cisco, Fujitsu, Hewlett Packard, Hitachi, HPE, Hynix, IBM, Inspur, Intel, Kingston, Samsung, Sandisk, Toshiba, Transcend, xFusion. Указаны коды ТН ВЭД ЕАЭС 8471 49 000 0 и 8471 70.

Речь не о запрете, а об отмене льготного режима

Важно: параллельный импорт как механизм не отменён. Ограничения носят выборочный характер и касаются конкретных категорий товаров. Речь идёт не о полном запрете ввоза техники, а об исключении её из разрешительного перечня. Это означает отмену льготного режима, при котором товар можно было ввозить без согласия правообладателя.

Фактически поставки такой техники возвращаются в стандартное правовое поле: либо через официальные каналы, либо с рисками для участников рынка.

Под ограничения попал весь сегмент вычислительной техники

Указанные коды ТН ВЭД охватывают практически весь сегмент вычислительной техники и устройств хранения данных. Речь идёт о персональных компьютерах, ноутбуках, серверах, системах хранения данных и накопителях.

Эксперты отрасли пояснили, что под ограничения попадают ноутбуки, компьютеры и накопители от Acer, Asus, HP, Samsung, Intel, ADATA и других брендов. По их оценке, последствия будут системными: дефицит и рост цен затронут как розничных покупателей, так и корпоративный сектор, включая операторов связи.

Как меняется политика государства

Механизм параллельного импорта изначально вводился как экстренная мера. Весной 2022 года он позволил компенсировать разрыв поставок после ухода иностранных производителей. Государство сформировало перечень товаров, которые можно ввозить без согласия владельцев брендов, и этот список регулярно пересматривался. В первые годы он расширялся, закрывая дефицит по ключевым категориям.

К 2025 году подход начал меняться. В официальных формулировках акцент сместился на гибкое регулирование. На практике это выразилось в постепенном исключении отдельных товарных позиций. Основанием назывались наличие альтернативных каналов поставок, развитие локального производства и необходимость контроля за оборотом техники.

Удар по инфраструктуре и корпоративному сектору

Исключение компьютерной техники стало самым масштабным шагом за всё время действия механизма. Ограничения затрагивают не только розничный сегмент, но и корпоративный. Речь идёт о серверах, системах хранения данных и рабочих станциях — оборудовании, на котором держится инфраструктура бизнеса, связи и цифровых сервисов.

Таким образом, последствия выходят далеко за пределы потребительского рынка и затрагивают базовые технологические процессы.

Цепная реакция на рынке

Сужение перечня товаров запускает цепную реакцию. Увеличивается число посредников, усложняются логистические маршруты, растут сроки поставок. Эти факторы напрямую влияют на цену.

Связка выглядит жёстко: ограничение ввоза — сокращение предложения — рост стоимости — удлинение поставок — давление на инфраструктуру.

Одновременно сокращается ассортимент. Часть моделей уходит с рынка, особенно в сегменте специализированной и корпоративной техники.

Проблемы с сервисом и рост рисков

При параллельном импорте гарантийные обязательства лежат на продавце, а не на производителе. В условиях ужесточения режима это усиливает риски для потребителей и бизнеса. Усложняется доступ к оригинальным комплектующим, увеличиваются сроки ремонта.

Эксперты не исключают роста неформальных каналов поставок. Исторически любое ужесточение правил на рынке электроники сопровождалось увеличением доли серых схем.

Рынок переходит под ручное управление

В действиях государства прослеживается последовательная модель. Сначала — экстренное открытие рынка, затем стабилизация, теперь — выборочное сворачивание. Под ограничения попадают сегменты, которые регулятор считает контролируемыми или замещаемыми.

Компьютерная техника стала первой крупной категорией, выведенной из режима упрощённого ввоза. Участники рынка рассматривают это как сигнал к возможному пересмотру и других сегментов электроники.

Фактически параллельный импорт перестаёт быть универсальным инструментом. Он превращается в механизм точечного регулирования.

Итог

Рынок техники в России входит в новую стадию. Параллельный импорт сохраняется, но перестаёт быть свободным каналом поставок. Доступ к ключевым категориям техники определяется решениями регулятора.

Это означает одно: отрасль окончательно переходит в режим прямого управления, где цена, ассортимент и сроки поставки зависят не только от рынка, но и от административных решений.