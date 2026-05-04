Российские ученые создадут систему интуитивного обучения роботов

В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что ученые вуза создают систему, которая упрощает обучение роботов-манипуляторов новым задачам. Разработка ориентирована на небольшие предприятия и бытовое применение, где нет возможности привлекать специалистов для сложной настройки, пишет ТАСС.

По словам участника проекта, студента института «Радиоэлектроника, инфокоммуникации и информационная безопасность» МАИ Кирилла Котенева, система работает по принципу записи действий оператора. Пользователь вручную перемещает манипулятор по нужной траектории, после чего устройство воспроизводит движения. Положение всех частей фиксируется с частотой 20 раз в секунду, включая скорость выполнения операций.

Сейчас реализованы два типа управления: отслеживание положения при движении и режим включения и выключения инструментов. Например, можно управлять работой сверла или других устройств.

В пресс-службе отметили, что прототип с клешневым захватом проходит тестирование, параллельно ведется работа над точностью, надежностью и удобством использования системы.

Проект ведет команда студентов под руководством старшего преподавателя кафедр «Информационно-управляющие комплексы летательных аппаратов» и «Инфокоммуникации» МАИ Василия Егорова