Составлен топ-5 сильно подешевевших флагманских смартфонов

Названы пять лучших и рекордно подешевевших флагманских смартфонов
Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти флагманских смартфонов, которые рекордно подешевели весной 2026 года.
Открывает список Huawei Pura 80, который за 36,5 тыс. руб. предлагает 6,6-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и яркостью до 2500 нит, фирменный чип Kirin 9010s, аккумулятор емкостью 5170 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт и беспроводной на 50 Вт. Среди прочих характеристик отмечается наличие тройной камеры на 50, 12 и 13 Мп, защиты от воды и пыли по стандарту IP68, стереодинамиков, ИК-порта и NFC-модуля.
Следом идет компактный OnePlus 13S за 38,7 тыс. руб., оснащенный LTPO AMOLED-экраном на 6,32 дюйма с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит, прошлогодним флагманским чипом Snapdragon 8 Elite, двойной камерой на 50 и 50 Мп, батареей емкостью 5850 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 80 Вт, защитой IP65, стереозвуком, ИК-портом и NFC.
На третьей строчке оказался Poco F8 Pro, который при цене 43,9 тыс. руб. может похвастаться 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и яркостью 3500 нит, чипом Snapdragon 8 Elite, тройной камерой на 50, 50 и 8 Мп, батареей емкостью 6210 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, стереодинамиками с Dolby Atmos, ИК-портом и NFC.
В топ также попали Samsung Galaxy S25 и iPhone 16 Pro, которые предлагаются за 44,5 и 71,3 тыс. руб. соответственно.