Из App Store без объяснения причин удалили российское приложение «Луна»
Российский мобильный браузер «Луна» был удален из App Store по неизвестным причинам. Об этом сообщает «Хабр».
Уже установленные версии браузера продолжают функционировать в штатном режиме, однако скачать или обновить «Луну» на iPhone более невозможно. При этом приложение по-прежнему доступно для пользователей гаджетов под управлением Android в магазинах RuStore и Google Play.
Проект позиционировался как специализированное решение для безопасного доступа к российским онлайн-сервисам, в том числе благодаря поддержке отечественных TLS-сертификатов.
Функциональность «Луны» включала встроенные инструменты блокировки рекламы и трекеров, а также фильтрацию нежелательного контента. Браузер поддерживал интеграцию с поисковыми системами «Яндекс» и Google, перенаправляя пользователей в зависимости от выбранных настроек.
Удаление приложения из App Store может повлиять на дальнейшее развитие проекта, однако официальных комментариев от разработчика или платформодержателя на момент публикации не поступало.