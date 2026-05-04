Российский мобильный браузер «Луна» был удален из App Store по неизвестным причинам. Об этом сообщает «Хабр».

Уже установленные версии браузера продолжают функционировать в штатном режиме, однако скачать или обновить «Луну» на iPhone более невозможно. При этом приложение по-прежнему доступно для пользователей гаджетов под управлением Android в магазинах RuStore и Google Play.

Проект позиционировался как специализированное решение для безопасного доступа к российским онлайн-сервисам, в том числе благодаря поддержке отечественных TLS-сертификатов.

Функциональность «Луны» включала встроенные инструменты блокировки рекламы и трекеров, а также фильтрацию нежелательного контента. Браузер поддерживал интеграцию с поисковыми системами «Яндекс» и Google, перенаправляя пользователей в зависимости от выбранных настроек.

Удаление приложения из App Store может повлиять на дальнейшее развитие проекта, однако официальных комментариев от разработчика или платформодержателя на момент публикации не поступало.