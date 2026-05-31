Почему дорожает техника: что влияет на цены в 2026 году

Ноутбуки, видеокарты, игровые консоли и даже смартфоны в 2026 году снова дорожают. Причина кроется, прежде всего, в дефиците. «Рамблер» разобрался, как это связано с развитием искусственного интеллекта и почему рост цен затрагивает даже базовую электронику.

Что происходит на рынке компонентов?

Современные устройства напрямую зависят от двух типов компонентов — графических процессоров (GPU) и оперативной памяти (DRAM). GPU давно перестали быть исключительно игровыми чипами: сегодня они используются для обработки данных, обучения нейросетей, генерации изображений и работы сложных алгоритмов. Фактически это универсальные ускорители вычислений.

Именно поэтому спрос на них резко вырос. Компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, закупают тысячи и десятки тысяч таких чипов для дата-центров. В результате производители, такие как NVIDIA и AMD, все чаще отдают приоритет корпоративному сегменту. Это логично с точки зрения бизнеса: один серверный ускоритель приносит больше прибыли, чем массовая видеокарта.

Для потребительского рынка это означает сокращение доступных объемов. Даже если производство не падает, перераспределение поставок уже создает ощущение дефицита — и запускает рост цен.

Почему не хватает памяти?

Ситуация с оперативной памятью имеет свою специфику. Производство DRAM и NAND-чипов сосредоточено в руках нескольких компаний — прежде всего Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology. Это означает, что любые изменения в их стратегии сразу отражаются на глобальном рынке.

В последние годы производители начали активно переключаться на выпуск более сложных и дорогих типов памяти — прежде всего HBM (High Bandwidth Memory). Она используется в ускорителях для искусственного интеллекта и обеспечивает гораздо более высокую скорость передачи данных. Однако производство такой памяти требует других технологических процессов и ограничивает выпуск более привычной DRAM.

В результате возникает двойной эффект. С одной стороны, часть мощностей уходит в более прибыльный сегмент. С другой — общий объем доступной памяти для массовых устройств сокращается. Даже небольшие изменения в поставках приводят к росту цен, потому что рынок очень чувствителен к балансу спроса и предложения.

Почему дорожает техника?

Рост цен на электронику — это цепная реакция. Когда производители устройств закупают GPU и память дороже, увеличивается себестоимость каждого устройства — от смартфона до игрового ПК. При этом производители редко могут полностью поглотить эти расходы, особенно в условиях высокой конкуренции и давления на маржу.

Дополнительный фактор — конкуренция за ресурсы. Компании, работающие с ИИ, готовы платить за чипы и память значительно больше, чем массовый рынок. Это создает перекос: поставщики предпочитают продавать компоненты туда, где прибыль выше. В результате обычные производители оказываются в менее выгодной позиции и вынуждены либо повышать цены, либо сокращать объемы.

В итоге пользователь сталкивается с ситуацией, когда дорожают даже те устройства, которые напрямую не связаны с ИИ. Причина в том, что они используют те же самые базовые компоненты.

Почему проблему нельзя быстро решить?

Производство полупроводников — одна из самых капиталоемких и сложных отраслей в мире. Строительство нового завода занимает годы и требует инвестиций в миллиарды долларов. При этом запуск производства — это только начало: еще несколько лет уходит на отладку технологических процессов.

Основные мощности сосредоточены у ограниченного числа производителей, таких как TSMC. Их заводы уже работают с высокой загрузкой, а новые линии в первую очередь выделяются под самые прибыльные заказы — те же чипы для искусственного интеллекта и серверной инфраструктуры.

Это означает, что даже при наличии спроса быстро нарастить производство невозможно. Дефицит становится не кратковременным сбоем, а следствием структурных ограничений всей отрасли.

Когда ждать стабилизации?

Стабилизация возможна только при одновременном выполнении нескольких условий. Во-первых, необходимо расширение производственных мощностей — строительство новых фабрик и увеличение выпуска чипов. Во-вторых, должен снизиться темп роста спроса со стороны ИИ-индустрии, который сейчас фактически перетягивает ресурсы на себя.

Однако даже в этом случае цены вряд ли вернутся к прежним значениям. Причина в том, что сама структура рынка изменилась. Вычисления стали более ресурсоемкими, а значит, спрос на мощные чипы и быструю память останется высоким.

Таким образом, рост цен на технику в 2026 году — это результат целой системы взаимосвязанных изменений. GPU и память становятся стратегическими ресурсами, за которые конкурируют разные отрасли — от гейминга до искусственного интеллекта. И пока спрос на такие ресурсы продолжает расти, давление на цены будет сохраняться.

