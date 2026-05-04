Мастера империи Сасанидов оказались искусными металлургами

Новые анализы археологических находок из древних городов Мерв (современный Туркменистан) и Ниневия (север Ирака) показали, что в державе Сасанидов обработка латуни была гораздо более развитой и распространенной, чем принято считать.

Местные ремесленники не просто следовали старым бронзовым традициям, а активно экспериментировали со сплавом на основе меди, используя его для декора, вооружения и смелых технологических решений.

Почему латунь долгое время оставалась в тени

До сих пор металлообработка древнего Ирана изучалась главным образом на примере бронзы, серебра и золота. Латунь — сплав меди с цинком — гораздо лучше известна по римским, византийским и более поздним исламским памятникам. Ее роль внутри Сасанидской империи (224–651 годы нашей эры) оставалась неясной, пишет Arkeonews.

Теперь картина меняется. Исследовательская группа изучила предметы из медных сплавов из двух ключевых пограничных зон сасанидского мира. С помощью рентгенофлуоресцентного анализа, электронной микроскопии и цифровой радиографии ученые обнаружили признаки использования латуни как в литых, так и в кованых изделиях.

Мерв и Ниневия расположены на противоположных окраинах Сасанидской империи. Мерв был крупнейшим военным и торговым узлом на северо-востоке, где пересекались пути из Хорасана, Афганистана, Приамударьи и Центральной Азии. Ниневия — древняя столица Ассирии — оставалась заселенной и в поздней античности, а позже там нашли редкие сасанидские боевые шлемы. Обнаружение латуни в двух столь удаленных точках говорит о том, что этот материал не был случайным, а входил в устойчивую практику использования металлов на периферии империи.

Что нашли в Мерве

Исследовав фрагменты изделий из медных сплавов из сасанидских слоев Мерва, ученые выяснили: примерно четверть небольшой выборки, вероятно, относится к латунным предметам. Находки датируются разными веками — от IV–V до VI–VII веков. Среди них: шпилька для волос с инкрустацией лазуритом и цветным стеклом, фрагмент браслета, детали креплений, бусины и головка булавки.

Содержание цинка в этих предметах сильно различалось — от низкого до очень высокого. Это важный показатель: высокая доля цинка указывает на использование первичной цементационной латуни, а низкая — на переработку старого металла или смешивание с другими медными сплавами. Иными словами, сасанидские мастера имели дело не со случайными примесями цинка, а с целенаправленно изготовленными латунными материалами, хотя их поставки, возможно, были нерегулярными.

Самые ранние латунные предметы из Мерва — литые. Ученые предполагают, что сначала латунь ценили прежде всего за цвет. Она ближе к золоту, чем обычная бронза, а в древних обществах такой внешний эффект имел большую социальную ценность. Латунная шпилька или браслет, конечно, не могли соперничать с золотыми украшениями элиты, но они позволяли людям не из высшей аристократии выглядеть престижно. Латунь занимала промежуточное положение между роскошью и практичностью.

Однако более поздние находки — кованые латунные изделия из Мерва и латунные детали шлемов из Ниневии — показывают: сплав ценили уже не только за красоту, но и за его поведение под молотом. Латунь оказалась удобнее многих бронзовых сплавов для тонкой листовой работы: ее легче формовать, резать и пробивать. Это делало ее идеальной для тонких накладок, покрытий и деталей на заклепках.

Сенсация из Ниневии: латунные шлемы

Самое впечатляющее доказательство — три сасанидских шлема из коллекции Британского музея, найденные в Ниневии. Они датируются VI–VII веками и относятся к редкому типу позднеантичных сегментированных (полосчатых) шлемов.

Радиографические исследования показали, как именно они собраны из множества пластин, полос и заклепок. Научный анализ выявил: латунь или похожие на нее низкооловянистые сплавы использовались для усиливающих полос, заклепок и в некоторых случаях для листовых покрытий поверх железных деталей.

Получается, шлемы были не просто железными защитными изделиями — в них сочетались прочность, качество поверхности и выразительный внешний эффект. Латунные элементы придавали им яркий золотистый блеск, а железная основа обеспечивала надежную защиту.

Авторы работы предполагают, что использование латуни в этих шлемах может указывать на более широкое применение сплава в сасанидском военном деле. Если латунь действительно регулярно шла на военное снаряжение, значит, ее распространение могло быть связано с организованными производственными сетями, специализированными мастерскими и, возможно, с государственным заказом.

Недостающее звено между античностью и исламским миром

Исследование также помогает понять крупный исторический переход. В раннеисламский период латунь стала одним из главных медных сплавов в Западной Азии, но истоки этого сдвига долго оставались неясными.

Материалы из Мерва и Ниневии могут оказаться тем самым недостающим звеном. В Мерве более поздние раннеисламские находки показывают уже более заметное присутствие высокоцинковой латуни, что указывает на более регулярные поставки или даже на местное производство к IX веку. Сасанидская эпоха, вероятно, стала важной экспериментальной фазой, когда латунь переходила от сравнительно престижного материала к более широкому практическому использованию.

Бронза, конечно, не исчезла — ее традиции продолжались. Но латунь постепенно заняла свое место, особенно там, где ее свойства давали явные преимущества.

Сасанидская империя, давно известная своими серебряными сосудами, элитным оружием и монументальной политической мощью, теперь предстает еще и как важный творец истории применения латуни. Судя по новым данным, на ее окраинах мастера уже испытывали сплав, которому позднее предстояло стать одним из определяющих металлов исламского мира.