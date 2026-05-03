iPhone Air оказался лишь на 23-м месте в топе AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали апрельский рейтинг производительности гаджетов Apple, в котором не оказалось ни одной модели iPhone.

© Apple

Самым мощным устройством оказался iPad Pro на 11 дюймов с чипом Apple M5, который в бенчмарке AnTuTu набирает в среднем 3,68 млн баллов. За ним следует 13-дюймовая версия этого планшета с 3,64 млн баллов. Топ-3 замыкает iPad Air M4 на 11 дюймов (3,09 млн).

С четвертого по седьмое места расположились iPad Pro M4 на 11 дюймов (3,06 млн), 13-дюймовый iPad Pro M4 (3,04 млн), 13-дюймовый iPad Air M4 (3,01 млн) и iPad Air M3 с 13-дюймовым дисплеем, набирающий 2,69 млн баллов в AnTuTu.

Замыкают топ-10 iPad Air M3 на 11 дюймов (2,67 млн), iPad Pro M2 с 12,9-дюймовым экраном (2,47 млн) и 13-дюймовый iPad Air M2, набирающий в AnTuTu 2,4 млн баллов.

Самым мощным смартфоном Apple оказался iPhone 17 Pro Max, расположившийся на 13-й строчке вне топ-10. В бенчмарке AnTuTu эта модель набирает 2,34 млн баллов. За ним следуют все модели актуальной серии: iPhone 17 Pro, iPhone 17 и iPhone 17e. При этом iPhone Air и вовсе оказался на 23-м месте с 1,77 млн баллов.