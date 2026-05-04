Ученый рассказал об уникальных особенностях ракеты-носителя «Союз-5»

Успешный старт ракеты-носителя «Союз-5» ознаменовал собой прорыв в отечественном ракетостроении.

Об этом в эфире программы «Сегодня утром» рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

«Ракета такого класса нужна была давно. Здесь целое семейство задач. Это выведение на низкую орбиту пилотируемых аппаратов или аппаратов, которые несут полезные грузы к планируемой новой орбитальной станции. Также это задачи, которые планировались с самого начала. Это полеты к Луне и планетам», - рассказал Эйсмонт ведущим «Звезды».

Главной новинкой пятого «Союза» стал двигатель его первой ступени РД-171 МВ. Это модернизированная версия легендарного РД-170, который инженеры в шутку называют «Царь-двигатель». Это самый мощный силовой агрегат в мире, выдающий тягу в 800 тонн-сил. Впервые он был полностью спроектирован в «цифре», а не на ватмане, как это делалось до сих пор. В специально созданной под него программе ученые смогли просчитать, как поведет себя каждый миллиметр металла еще до старта.

«Этот двигатель сейчас для одноразовых стартов, но имеет потенциал развития до многоразовых программ. Это изначально в него закладывалось. Он испытан и принадлежит к целому семейству, которое не существенно отличается. Прогресс наблюдается в его эффективности. Этот двигатель дает прибавку в тяге», - объяснил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН.

Необычному двигателю - необычное топливо, пояснил Эйсмонт. «Союз-5» летает на жидком кислороде и нафтиле. Последний по своим свойствам очень напоминает авиационный керосин с поправкой на космические требования.

«Что такое нафтил? Это керосин, но специальный. Там два параметра очень важны - молекулярный вес и сколько энергии. У нафтила энергии больше, чем у керосина. Илон Маск в своей ракете Falcon 9 использует метан. У него меньше энергии, но и молекулярный вес меньше. Там выигрыш идет за счет того, что у продуктов сгорания меньше молекулярный вес. Но зато у него больше баки. Тут надо найти оптимум», - сказал Эйсмонт.

Все это в совокупности должно помочь выводить на орбиту полезную нагрузку рекордной массы, уточнил ученый. Это очень важно для дальнейшего осуществления программы освоения космического пространства.

«Сейчас планируется 120 тонн. Зачем такая нагрузка? Для того, чтобы реализовать пилотируемую экспедицию на Луну. Это подготовка к полету на Луну. Двигатель и вся конструкция опирается на разработки, которые уже были. Наша страна - космическая держава», - заключил Эйсмонт.

Напомним, ракета-носитель среднего класса «Союз-5» впервые стартовала с космодрома Байконур 30 апреля. Пуск состоялся в 21.00 по московскому времени. Это первая ракета нового поколения, запущенная в рамках летно-конструкторских испытаний. Первая и вторая ступени ракеты отработали без сбоев. Габаритно-массовый макет выведен на расчетную суборбитальную траекторию. После этого он упал в акватории Тихого океана. Там заранее закрыли район для судоходства и авиации.