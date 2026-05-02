Ученый развеял миф о связи мигрени с магнитными бурями

Магнитные бури не являются причиной мигрени, поскольку солнечное излучение не достигает поверхности Земли в объеме, способном напрямую воздействовать на организм человека. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

По словам эксперта, излучение Солнца действительно влияет на ионосферу — верхний слой атмосферы, где проходят радиосигналы и GPS, — однако дальше оно не проникает. Поэтому физического воздействия на человека, которое могло бы вызвать головную боль, не происходит.

Мигрень, как пояснил специалист, представляет собой пульсирующую головную боль, чаще с одной стороны, сопровождающуюся ухудшением самочувствия. Ее развитие связано прежде всего с перегрузкой нервной системы и снижением способности организма адаптироваться к изменениям внешней среды.

Изменения погоды могут выступать триггером, но не прямой причиной. Организм воспринимает такие изменения как стрессовый фактор, что запускает реакции тревоги и может приводить к боли. Дополнительно на состояние влияют раздражители — жара или сырость, резкие запахи, яркий свет, духота и некоторые продукты, включая алкоголь.

Также Литвинов предупредил об опасности прямого взгляда на Солнце. По его словам, роговица и хрусталик фокусируют солнечные лучи на сетчатке, многократно усиливая их воздействие. Это может привести к ожогу тканей глаза.

Особую опасность представляет то, что в сетчатке отсутствуют болевые рецепторы, поэтому повреждение происходит незаметно. Уже через несколько часов могут развиться воспаление и рубцевание, а возникающие нарушения зрения — например, слепые пятна — зачастую оказываются необратимыми.