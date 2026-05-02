Ученый объяснил возможную природу огненного шара в небе над Уралом

Ученый Санакоев: огненный шар над Уралом отличается от обычных метеоров

Газета.Ruиещё 1

По словам инженера учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилена Санакоева, огненный шар, который появился в ночном небе над Свердловской областью, отличается от обычных метеоров своим цветом. Об этом он рассказал РИА Новости.

© Газета.Ru

Ученый пояснил, что объект имел красноватый оттенок. Очень яркие метеоры, по его словам, обычно бывают зелеными или оранжевыми.

«А по блеску (объект) может быть отнесен к болидам», — сказал Санакоев.

Болиды — класс метеоров, которые светят ярче планеты Венера. Ученый также отметил, чтобы подтвердить природу объекта, необходимо проверить данные болидных камер.

В ночь на 1 мая в небе над Свердловской областью водитель, проезжавший вблизи Туринска, заметил яркий горящий шар. Очевидцы предположили, что это метеор. Санакоев также не исключал, что объект может быть отработавшим космическим аппаратом.