Ученый объяснил возможную природу огненного шара в небе над Уралом

По словам инженера учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилена Санакоева, огненный шар, который появился в ночном небе над Свердловской областью, отличается от обычных метеоров своим цветом. Об этом он рассказал РИА Новости.

Ученый пояснил, что объект имел красноватый оттенок. Очень яркие метеоры, по его словам, обычно бывают зелеными или оранжевыми.

«А по блеску (объект) может быть отнесен к болидам», — сказал Санакоев.

Болиды — класс метеоров, которые светят ярче планеты Венера. Ученый также отметил, чтобы подтвердить природу объекта, необходимо проверить данные болидных камер.

В ночь на 1 мая в небе над Свердловской областью водитель, проезжавший вблизи Туринска, заметил яркий горящий шар. Очевидцы предположили, что это метеор. Санакоев также не исключал, что объект может быть отработавшим космическим аппаратом.