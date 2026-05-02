Названы самые мощные Android-смартфоны апреля

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали апрельский рейтинг самых производительных Android-устройств, сформированный на основе усредненных результатов тестирования в Китае. Лидером среди флагманских смартфонов стал iQOO 15 Ultra, опередивший iQOO 15 и RedMagic 11 Pro+, занявшие второе и третье места соответственно. Об этом сообщает издание 3DNews.

В первую десятку также вошли Realme GT 8 Pro, Oppo Find X9 Ultra, OnePlus Ace 6 Ultra, Honor Magic8 Pro, Honor Magic8, Vivo X300 Ultra и OnePlus 15T. Девять из десяти устройств используют процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, тогда как только OnePlus Ace 6 Ultra оснащен чипом Dimensity 9500, что указывает на доминирование решений Qualcomm в сегменте флагманов по версии тестов.

В категории устройств среднего класса первое место занял iQOO Z11, за которым следуют Honor Power2 и Oppo K15 Pro. В топ-10 также попали Reno15 Pro, Reno15, Redmi Turbo 5, Realme Neo7 SE, Oppo K13 Turbo, iQOO Z10 Turbo и Oppo Reno14 Pro. В этом сегменте лидируют процессоры MediaTek серии Dimensity 8000, тогда как чипы Qualcomm в десятку не вошли.

Среди планшетов первое место занял Vivo Pad6 Pro, вторым стал Lenovo Legion Tab Y700 (5-го поколения), а третью строчку занял Oppo Pad 5 Pro. В десятке также представлены Redmi K Pad 2, Honor MagicPad3 Pro 13.3, Oppo Pad 4 Pro, H3C MegaBook, OnePlus Pad 2 Pro, RedMagic Astra и Xiaomi Pad 8 Pro. В этом сегменте устройства распределились между чипами Snapdragon 8 Elite Gen 5, Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9500.