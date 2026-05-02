Некоторые смартфоны Xiaomi теперь можно обновить до Android 17

Компания Xiaomi запустила программу Developer Preview для Android 17, предоставив ранний доступ к новой версии системы ограниченному числу устройств. Бета-сборка сопровождается обновлением оболочки до HyperOS 3.3, при этом версия 3.2 была пропущена. Об этом сообщает издание GizmoChina.

На текущем этапе тестирование доступно для четырех моделей: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 15T Pro и Leica Leitzphone на базе Xiaomi. Владельцы этих устройств могут установить предварительную версию Android 17 до ее официального релиза и опробовать новые функции.

При этом компания предупреждает, что бета-версии могут содержать ошибки и недоработанные функции, а также вызывать проблемы с совместимостью приложений. Пользователям рекомендуется не устанавливать такие сборки на основные смартфоны и заранее сохранять данные, делать бэкапы.

Ожидается, что в дальнейшем список поддерживаемых устройств будет расширен, однако точные сроки более широкого распространения Android 17 с HyperOS 3.3 пока не раскрываются.