Apple не станет поднимать цены на новые iPhone 18 Pro

Несмотря на рост цен на память и давление на рынок смартфонов, Apple, как ожидается, не будет повышать стоимость базовых версий iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Об этом, как пишет 9to5Mac, сообщил аналитик Джефф Пу, отметив, что компания планирует придерживаться «агрессивной ценовой стратегии».

На фоне дефицита памяти, вызванного высоким спросом со стороны индустрии искусственного интеллекта, многие производители Android-устройств уже повысили цены, а аналитики прогнозируют возможное сокращение рынка из-за отказа от выпуска бюджетных моделей. В этой ситуации внимание рынка сосредоточено на ценовой политике Apple для новой линейки iPhone.

По данным Пу, базовые версии iPhone 18 Pro и Pro Max могут сохранить стартовые цены на уровне предыдущего поколения – $1099 (82,4 тыс. руб.) и $1199 (89,9 тыс. руб.) соответственно. Такой подход совпадает с более ранними прогнозами аналитика Минга Чи Куо, который также указывал на стремление компании удержать стоимость моделей.

При этом Apple может компенсировать рост затрат за счет повышения цен на версии с большим объемом памяти, что позволит снизить давление на маржинальность без изменения базовой стоимости устройств. Такой шаг, как отмечается, способен помочь компании укрепить позиции на фоне конкурентов и увеличить долю рынка.