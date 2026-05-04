В России разработали систему оценки будущих начальников на основе ИИ

Среди "страшилок" стремительного распространения искусственного интеллекта одна из самых популярных - он будет управлять нашей жизнью. И вполне вероятно, что пусть и небольшой, но шаг к этой реальности уже сделан учеными Университета МИСИС и Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН.

Они разработали систему оценки кандидатов в лидеры на основе ИИ. Она объединяет технологии компьютерного зрения и больших языковых моделей, которые анализируют видеоинтервью кандидата в руководители, то есть его речь, мимику и поведение. А затем по алгоритму рассчитывают его на шансы занять руководящее кресло.

По словам авторов, проверка такого искусственного рекрутера показала его высокую эффективность. Впрочем, они подчеркивают: такая система не заменяет экспертов, а дополняет их работу. Последнее слово остается за человеком. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Big Data And Cognitive Computing.