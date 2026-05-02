В Подмосковье прокомментировали введение ограничений на работу домашнего интернета

В Подмосковье не вводили каких-либо ограничений на работу домашнего интернета в период майских праздников. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

По ее информации, сети функционируют в штатном режиме. В ведомстве отметили, что в случае возникновения технических неисправностей пользователям нужно обращаться к своему интернет-провайдеру.

Также в пресс-службе заявили, что временные ограничения могут вводиться только для мобильного интернета — это необходимо для безопасности граждан и защиты объектов инфраструктуры.

«В такие периоды доступ к самым важным российским ресурсам должен сохраняться через «Белый список». Проводного (домашнего) интернета эти меры не касаются», — добавили в министерстве.

В мае жители Подмосковья пожаловались на ограничения домашнего интернета: у ряда провайдеров доступ к сети временно работает только по «белым спискам». Пользователи говорят, что не могут открыть большинство сайтов и сервисов, а компании ссылаются на внешние распоряжения. На фоне сообщений о возможных ограничениях связи в майские праздники ситуация вызывает вопросы у абонентов. Что происходит с интернетом и с чем это связано — в материале «Газеты.Ru».