Провал iPhone Air заставили конкурентов Apple свернуть выпуск новых ультратонких смартфонов

Планы ряда производителей по выпуску ультратонких смартфонов оказались под угрозой после слабых продаж iPhone Air от Apple. По данным инсайдера Digital Chat Station (DCS), на которого ссылается MacRumors, устройство с момента релиза в сентябре 2025 года набрало чуть более 700 тыс. активаций даже после нескольких снижений цены, тогда как аналогичная модель неназванного китайского производителя достигла лишь 50 тысяч активаций.

На этом фоне конкуренты начали сворачивать свои проекты. Сообщается, что Xiaomi планировала выпуск собственного Air-смартфона, а Vivo рассматривала акцент на тонкость в линейке S, однако оба проекта были приостановлены. Samsung также отказалась от разработки Galaxy S26 Edge после слабых продаж предыдущей модели.

Сам iPhone Air столкнулся с низким спросом: опрос KeyBanc Capital Markets показал практически полное отсутствие интереса со стороны покупателей, а аналитик Минг Чи-Куо сообщал о сокращении производственных мощностей более чем на 80% в период с запуска до начала 2026 года. И вообще, судя по всему, на текущий момент Air снят с производства.

Несмотря на это, Apple, как сообщается, намерена продолжить развитие линейки и выпустить как минимум два поколения модели. Ожидается, что iPhone Air 2 может выйти весной 2027 года в рамках новой стратегии раздельного запуска устройств, при которой базовые версии iPhone 18 и Air будут представлены позже, чем Pro-модели.

По слухам, компания планирует существенно переработать устройство, чтобы устранить недостатки первой версии. Среди возможных изменений – добавление второй основной камеры, вероятно сверхширокоугольной, снижение цены, уменьшение веса, улучшенная система охлаждения и увеличенная емкость аккумулятора. Также рассматривается использование более тонкого модуля Face ID и новой OLED-технологии от Samsung для повышения яркости и уменьшения толщины дисплея.