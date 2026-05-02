Россияне массово лишаются доступа к своим аккаунтам WhatsApp

Мошенники массово взламывают аккаунты россиян в WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) через уязвимость в процедуре восстановления доступа, причем чаще всего мишенью становятся бизнес-профили. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его данным, злоумышленники выбирают цели с помощью поиска в открытых источниках: они находят телефоны разных фирм — салонов красоты, интернет-магазинов и других компаний, зарегистрированных в WhatsApp. После этого они пишут в сервисную службу мессенджера, что являются владельцами аккаунтов, привязанных к этим номерам, но утратили доступ к ним и не могут войти в профили.

По заявлениям мошенников, которые под видом владельцев бизнес-аккаунтов просят вернуть им якобы утраченнй доступ, техподдержка WhatsApp меняет указанные там номера телефонов на новые, присланные злоумышленниками. При этом на устройствах настоящих владельцев блокируются все активные сессии в мессенджере, а сами они получают код доступа.

Одновременно мошенники сами выходят на них под видом техподдержки WhatsApp и просят подтвердить операцию. Жертва делает это, не подозревая, что полученный ею код на самом деле прислали преступники.

Пользователи, установившие двухфакторную аутентификацию в WhatsApp, защищены от кражи аккаунта по этой схеме, но все равно сталкиваются с проблемами: из-за действий мошенников их могут обвинить в «подозрительной активности» и заблокировать на несколько дней.