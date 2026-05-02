Apple сняла с продажи свой дешевый компьютер

Компания Apple прекратила продажи конфигурации Mac Mini с накопителем на 256 ГБ по всему миру, что фактически привело к росту стартовой цены устройства. Теперь базовая версия компьютера в США предлагается за $799 (60 тыс. руб. по курсу на 2 мая 2026 года) и включает чип M4, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища, тогда как ранее минимальная конфигурация с 256 ГБ стоила $599 (45 тыс. руб.). Об этом сообщает издание MacRumors.

© Apple

При этом версия с 512 ГБ изначально оценивалась в $799, однако теперь у покупателей больше нет возможности приобрести новый Mac Mini по прежней цене $599. Модели с чипом M4 Pro изначально оснащались минимум 512 ГБ памяти, поэтому их стоимость не изменилась.

Базовая версия с 256 ГБ уже перестала быть доступной для заказа на прошлой неделе, а теперь полностью удалена из конфигуратора Apple. В компании пока не прокомментировали изменения.

Ранее глава Apple Тим Кук заявил, что поставки Mac Mini и Mac Studio ограничены, и на восстановление баланса между спросом и предложением может уйти несколько месяцев. По его словам, высокий интерес к этим устройствам связан с их использованием в задачах, связанных с искусственным интеллектом (ИИ).

Изменения в линейке Mac Mini и Mac Studio происходят на фоне глобального дефицита чипов памяти, вызванного ростом спроса со стороны компаний, развивающих инфраструктуру для ИИ.