В «Коломенском» нашли древние изразцы из деревянного дворца

Необычные предметы времен XVII века обнаружили археологи в музее-заповеднике «Коломенское». По ним можно судить, из какой посуды ели древние москвичи.

Как сообщили «МК» в Москомнаследии, в ходе раскопок здесь были найдены фрагменты изразцов и предметы посуды из керамики. Изразцы некогда являлись частями конструкции древней печи – кусочки карнизов, подзоров и ножек. Изразцы помогут специалистам понять, как украшались дворцы 400 лет назад, какими методами пользовались мастера, покрывая предметы глазурью.

Скорее всего, предметы были частью убранства деревянного дворца, построенного в 1667-1671 годах царем Алексеем Михайловичем. Ученые уже установили, что на втором ярусе Передних ворот дворца был устроен механизм, который двигал фигуры львов, а выше стояли часы.