На месте библейского города обнаружен ритуальный комплекс

Древний ритуальный комплекс обнаружен учеными в месте, связанном с библейским городом, упоминаемом в книге Иезекииля.

Недавно археологи обнаружили остатки древнего религиозного комплекса в месте, которое часто отождествляется с библейским городом, упоминаемым в Ветхом Завете, пишет New York Post.

Ритуальный комплекс, посвященный местному божеству Пелусию, был найден в Телль-эль-Фараме на севере Синая. Телль-эль—Фарама когда-то был древним городом Пелузий, и его иногда отождествляют с библейским городом под названием “Син”, упоминаемым в Книге Пророка Иезекииля.

В ходе недавних раскопок был обнаружен огромный бассейн диаметром 115 футов, который когда-то был заполнен водой из реки Нил. Археологи полагают, что бассейн постоянно использовался со второго века до нашей эры по шестой век нашей эры.

“Он был наполнен водой, смешанной с нильским илом, что символизировало связь с богом Пелусием, чье имя происходит от греческого слова ”пелос", что означает "грязь", - говорится в заявлении чиновников.

В заявлении также отмечается, что бассейн был “окружен каналами и водохранилищами с многочисленными входами с восточной, южной и западной сторон, в то время как северная сторона подверглась значительным разрушениям”.

На открытие ушли годы, констатирует New York Post. В 2019 году археологи обнаружили лишь часть круглого сооружения из красного кирпича, из которого позже был обнаружен весь комплекс. Сначала считалось, что это здание гражданского совета, но недавно официальные лица определили, что это “сооружение со священной водой, связанное с религиозными ритуалами”.

Город Син описан в Книге Пророка Иезекииля как оплот Египта, что согласуется с расположением Пелусия как ключевых ворот на северо-восточной границе страны.

В книге Пророка Иезекииля 30:15 Бог говорит: “Я изолью свой гнев на Син, твердыню Египта”.

Библейский город Син отождествлялся с Пелусием со времен ранних греческих переводов Библии, и в некоторых современных версиях эта связь все еще отмечается в сносках.

В заявлении египетского министра туризма и древностей Шерифа Фатхи говорится, что открытие бассейна “подчеркивает стратегическую и археологическую важность Северного Синая, который богат многообещающими памятниками, которые до сих пор хранят множество секретов”.

Это открытие является одной из нескольких примечательных находок, о которых недавно было объявлено в Египте, пишет New York Post.

В марте египетские официальные лица объявили об обнаружении восьми редких папирусных свитков, возраст которых составляет почти 3000 лет, содержание которых до сих пор остается неизвестным.

Египетские власти также сообщили об обнаружении древнего монастыря, построенного на заре христианского монашества. Это место было основано между четвертым и шестым веками нашей эры.