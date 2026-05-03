Южная Корея запустила спутник на ракете SpaceX вместо «Союза»

Новый космический аппарат CAS500-2 массой 534 килограмма успешно выведен на околоземную орбиту для высокоточного мониторинга стихийных бедствий и нужд сельского хозяйства.

Южнокорейский спутник CAS500-2 успешно стартовал с базы в США и вышел на заданную орбиту, передает РИА «Новости». Аппарат способен делать снимки поверхности планеты с разрешением до 0,5 метра в черно-белом формате и до двух метров в цвете.

«Успешный запуск CAS500-2 стал важной вехой в открытии эры частного космоса», – заявил глава Корейской аэрокосмической администрации (KASA) О Тэ Сок. Он добавил, что вывод аппарата повысит конкурентоспособность государства в сфере спутниковых технологий и обеспечит доступ к высокоточным изображениям.

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX со стартовой площадки Vandenberg Space Force Base в Калифорнии. Спустя примерно час после старта спутник отделился от ракеты, а через 15 минут установил связь с наземной станцией на территории Норвегии, подтвердив нормальную работу систем.

После завершения четырехмесячного этапа тестирования CAS500-2 начнет полноценно функционировать в паре с первым аппаратом серии во второй половине года. Изначально вывод на орбиту планировался в 2022 году с использованием российской ракеты «Союз», но был перенесен из-за ситуации на Украине.

