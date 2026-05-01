Белый дом попросил IT-компании помочь в борьбе с кибератаками на базе ИИ

Администрация США попросила крупные технологические компании предложить методы защиты от кибератак, которые могут быть усилены с помощью искусственного интеллекта. Запрос направило Управление национальной киберполитики, ответы нужно дать в течение недели. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четыре источника.

© Московский Комсомолец

На встрече 28 апреля, в которой участвовали представители Белого дома и около 30 компаний (включая OpenAI и Anthropic), обсуждались приоритеты поиска уязвимостей, взаимодействие государства и бизнеса по защите критической инфраструктуры, а также возможные новые меры регулирования в сфере ИИ. Часть участников посчитала вопросы недостаточно чёткими, а некоторые запросы касались внутренних практик кибербезопасности, раскрывать которые без дополнительных оснований проблематично.

Одновременно с этим группа сенаторов-республиканцев направила крупным технологическим компаниям — Amazon, Google, Microsoft, Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) и другим — запросы о том, как они защищают передовые ИИ-системы от возможного доступа сотрудников, имеющих связи с Китаем. Законодателей интересуют процедуры проверки персонала, мониторинг внутренних угроз и оценка необходимой государственной поддержки для защиты интеллектуальной собственности.

В 2021 году в структуре исполнительного аппарата президента США появилось Управление национальной киберполитики (ONCD). Оно координирует киберполитику на федеральном уровне. Обращение к технологическим компаниям связано с главным страхом американских властей: искусственный интеллект всё чаще становится оружием хакеров. Искусственный интеллект даёт хакерам новые возможности: ускоренный поиск уязвимостей, создание реалистичных фишинговых писем, автоматизацию атак на критическую инфраструктуру. В 2025–2026 годах в США произошло несколько резонансных атак с использованием ИИ — мишенью становились, в частности, энергосети.