В РФ усложнится ввоз смартфонов со спутниковой связью

В России ужесточаются правила ввоза устройств со спутниковой связью, включая смартфоны iPhone, Google Pixel и Samsung Galaxy. Соответствующие изменения закреплены в постановлении правительства № 488, которое ограничивает поставки радиоэлектронных средств, способных работать со спутниками иностранных государств, без разрешения комиссии по радиочастотам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно новым правилам, ввоз таких устройств без сертификации Ростеста может привести к серьезным последствиям. Если ранее для физических лиц это, как правило, ограничивалось штрафом или конфискацией, то теперь техника стоимостью от 100 тысяч рублей может быть признана стратегически важной, что подпадает под статью 226.1 УК РФ о контрабанде.

Ограничения распространяются не только на смартфоны, но и на другие устройства со спутниковой связью, включая терминалы Starlink, спутниковые телефоны и GPS-трекеры. Ввозить такую технику смогут только лица и организации, имеющие специальное разрешение и готовые использовать российские частоты.

По словам специалиста по цифровой безопасности Станислава Селезнева, сложности могут возникнуть и у владельцев устройств, приобретённых ранее, если они подпадают под новые критерии.