В «Лаборатории Касперского» рассказали, как долго длятся хакерские атаки

В 2025 году более половины кибератак (51%) продолжались менее суток и чаще всего приводили к шифрованию данных. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «Лаборатория Касперского», ссылаясь на исследование «Анатомия ландшафта киберугроз».

Из отчета также следует, что треть инцидентов длилась в среднем 108 дней: в таких случаях злоумышленники не только блокировали доступ к информации, но и скрытно извлекали данные организаций. Оставшиеся 16% атак начинались как краткосрочные, однако между проникновением и нанесением ущерба проходило значительное время, из-за чего их общая продолжительность достигала почти 19 дней.

В компании отметили, что основным способом проникновения остается эксплуатация публично доступных приложений – на этот вектор пришлось 44% атак, что немного больше по сравнению с предыдущим годом. Использование скомпрометированных учетных записей заняло второе место с долей около 25%, снизившись с почти трети годом ранее. Также выросла доля атак через доверительные отношения с подрядчиками – до 16%, увеличившись на 3 процентных пункта.

В исследовании подчеркивается, что злоумышленники все чаще комбинируют различные методы, используя их как этапы одной цепочки, например, получая доступ через уязвимые приложения и затем применяя взломанные аккаунты для атак на другие организации.