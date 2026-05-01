Гендиректор Apple Тим Кук заявил о запредельном спросе на iPhone 17

Ажиотажный интерес покупателей к новым флагманским моделям позволил американской корпорации увеличить квартальную выручку от реализации смартфонов на 21,7%.

Руководитель американской корпорации Тим Кук сообщил о небывалом интересе к новым устройствам, передает РИА «Новости».

«Спрос был запредельным. И сейчас в цепочке поставок немного меньше гибкости для получения дополнительных деталей», – заявил глава компании.

Популярность флагманской линейки и ноутбуков MacBook Neo способствовала улучшению прогнозов продаж. Согласно отчетности, выручка от реализации iPhone во втором квартале 2025-2026 финансового года выросла на 21,7%. Показатель составил 56,994 млрд долларов при прогнозе в 57,21 млрд долларов.

Доходы от продаж компьютеров Mac увеличились на 5,7%, достигнув 8,399 млрд долларов. Реализация планшетов iPad принесла корпорации 6,914 млрд долларов, показав рост на 8%. Этот результат превысил ожидаемый уровень в 6,66 млрд долларов.

В конце сентября эти устройства поступили в свободную продажу в розничных магазинах Москвы. Позже производитель пригрозил индийским дистрибьюторам крупными штрафами за перепродажу данных гаджетов в Россию.