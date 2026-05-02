Ученые обнаружили скопление газов на дне Северного Ледовитого океана

Международная группа учёных впервые нашла активную систему, выбрасывающую газы и горячие флюиды через молодую кору на дне Северного Ледовитого океана. Открытие совершили в проливе Фрама, разделяющем Гренландию и Шпицберген, во время экспедиции EXTREME25 на судне «Кронпринц Хокон».

© Московский Комсомолец

Глубоководный робот ÆGIR 6000, управляемый специалистами Арктического университета Норвегии и Океанографического учреждения Вудс-Хол, исследовал склон океанического разлома. На отметке 2700 метров аппарат обнаружил необычную зону. Вместо концентрированного выброса, как из трубы, флюиды рассеянно просачиваются через трещины в породе на протяжении участка высотой около 100 метров. Эту систему предложили именовать полем Фригг — в честь скандинавской богини мудрости.

Для оперативного анализа состава газов использовали портативный датчик SAGE, созданный в Вудс-Холе. Устройство, установленное на роботе, в реальном времени зафиксировало в воде присутствие метана. Руководитель проекта Мэри Буркитт-Грей отметила, что вся команда испытала восторг от осознания: они, вероятно, обнаружили источник метана, ранее не подтверждённый в данном регионе.

Характеристики местных горных пород указывают на возможное абиогенное происхождение газа. Это означает, что метан мог образоваться не из органических остатков, а в ходе химических реакций между водой и породами мантии. Таким образом, поле Фригг может служить уникальным «окном» в процессы, аналогичные тем, что шли на ранней Земле. Исследователи подчёркивают, что пока это лишь «перспективный кандидат», а для окончательных выводов потребуется детальный изотопный анализ собранных образцов.