Ракету-носитель "Союз-5" запустили с космодрома Байконур

Ракету-носитель среднего класса "Союз-5" запустили с космодрома Байконур. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

Старт произошел в 21:00 по московскому времени. Он стал первым для ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний.

Как уточнил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, аппарат оснащен мощнейшим жидкостным двигателем в мире. Ожидается, что космическая техника значительно снизит стоимость вывода грузов, что положительно скажется на экономике запусков.

Немногим ранее с Байконура стартовала еще одна ракета – "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34". За 9 минут она вывела космический аппарат на околоземную орбиту.

"Прогресс" совершил 33 витка вокруг Земли и автоматически состыковался с модулем "Звезда" российского сегмента МКС. На борту корабля находилось более 2,5 тонн грузов, среди которых выделялся новый скафандр "Орлан-МКС" № 8. Также на станцию были доставлены топливо для дозаправки и кислород для поддержания атмосферы.