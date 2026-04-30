Motorola представила новую серию культовых раскладушек Razr

Компания Motorola представила новое поколение складных смартфонов в формате раскладушки, расширив линейку до трех моделей – Razr 70, Razr 70 Plus и Razr 70 Ultra. В отличие от предыдущих релизов, где обычно выходили две версии, в новой серии появилась промежуточная модель Razr 70 Plus. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Новинка занимает среднее положение между базовой и флагманской версиями, сочетая характеристики обеих. Внешне устройства сохранили привычный форм-фактор «раскладушки», при этом варианты оформления отличаются сочетанием цветов и текстур в зависимости от модификации.

В сложенном виде Razr 70 Plus и Razr 70 Ultra практически не отличаются и оснащены внешним экраном диагональю 4 дюйма, тогда как у базового Razr 70 он немного меньше – 3,63 дюйма. В раскрытом состоянии старшая модель получила дисплей размером 6,96 дюйма, а Razr 70 и 70 Plus оснащены экранами по 6,90 дюйма.

По емкости аккумулятора лидирует Razr 70 Ultra с батареей на 5000 мАч. Базовая модель получила аккумулятор на 4800 мАч, а версия Plus – на 4500 мАч.