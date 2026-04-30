Метеорный поток Эта-Аквариды можно будет увидеть в Москве

В ночь на 6 мая жители столицы смогут наблюдать метеорный поток Эта-Аквариды. Однако для этого нужна ясная погода. Об этом сообщил профессор Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

По его словам, пик активности звездопада придется на ночь с 5 на 6 мая. В это время «падающие звезды» будут видны в восточной части неба у горизонта. Однако, как отметил ученый, из-за близости радианта (точки, откуда появляются метеоры) к Солнцу поток будет не слишком ярким.

— Но тем не менее несколько метеорных следов в час можно будет увидеть даже над столицей в условиях засветки большого города, — рассказал специалист.

Кроме того, эксперт напомнил о еще одном редком событии, которое смогут наблюдать жители столицы 31 мая — полнолунии «голубая Луна». Последний раз такое явление происходило в августе 2023 года, а следующее ожидается только в декабре 2028 года, под Новый год.

По словам Богачева, полную Луну можно будет увидеть в южной части неба, но она будет находиться низко над горизонтом, передает агентство городских новостей «Москва».

В прошлом году этот звездопад также пришелся на 6 мая.

Многие верят, что загаданное после «падения звезды» желание обязательно исполнится. Экстрасенс Дарья Миронова рассказала, что загадывать желание в момент падения звезд нужно правильно. Какие условия нужно соблюдать, чтобы задуманное сбылось, рассказывает «ВМ».