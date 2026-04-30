Раскрыты характеристики складного смартфона Vivo X Fold 6

Компания Vivo готовится представить складной смартфон Vivo X Fold 6, релиз которого, по данным инсайдеров, ожидается в июне 2026 года в Китае. Ранее предполагалось, что устройство получит процессор Snapdragon, однако новая утечка указывает на использование чипа Dimensity 9500. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на инсайдера Digital Chat Station (DCS).

DCS сообщил, что модель оснастят внутренним складным дисплеем диагональю 8,01 дюйма с разрешением 2K и защитным слоем UTG, а также внешним экраном на 6,51 дюйма. В устройстве может быть установлен аккумулятор емкостью около 7000 мАч, что потенциально станет одним из крупнейших показателей среди складных смартфонов, также ожидается поддержка беспроводной зарядки.

Основная камера, по слухам, получит сенсор на 200 МП, дополненный двумя модулями по 50 МП для сверхширокоугольной и перископической съемки. Для селфи предусмотрены две камеры по 20 МП – на внешнем и внутреннем экранах.

В числе других характеристик называется боковой сканер отпечатков пальцев и повышенная защита от воды и пыли, предположительно на уровне стандартов IP58 или IP59, аналогично предыдущему поколению устройства.