NASA завершило испытания «половинки» сверхэкологичного самолета

В декабре НАСА завершило цикл испытаний полумодели перспективного самолета с повышенной аэродинамической эффективностью. Они проходили в пятиметровой аэродинамической трубе в Англии.

Будущий авиалайнер — совместный проект NASA и Boeing — обещает стать сверхэкологичным благодаря так называемому подкосному крылу. Это длинное и тонкое крыло, усиленное обтекаемыми опорами, способно снизить расход топлива и эксплуатационные расходы.

Большая и сложная аэродинамическая труба компании QinetiQ в Фарнборо помогла собрать данные о том, как воздух обтекает подкосное крыло, и о нагрузках, которое оно испытывает в полете.

Применялась полумодель — по сути, половина самолета, закрепленная на полу трубы. Ее оснастили элементами, имитирующими механизмы, увеличивающие подъемную силу. Регулируя предкрылки, закрылки и другие подвижные поверхности, инженеры могут настраивать макет под режимы взлета и посадки — с малой скоростью и высокой подъемной силой.

Данные анализировали в реальном времени, чтобы убедиться, что модель работает должным образом. Окончательные результаты все еще изучаются, но испытания уже пополнили ценными сведениями массив сведений, накопленных в рамках программ по снижению расхода топлива в авиации будущего.

Это испытание — очередной этап программы разработки дозвукового сверхэкологичного самолета (Subsonic Ultra Green Aircraft Research — SUGAR). Проектирование полноразмерного экспериментального лайнера X-66 остановлено, хотя уже проверена в трубе его уменьшенная копия, но научно-исследовательские и опытно-конструкторские изыскания продолжаются.