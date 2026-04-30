Рассекречена дата выхода субфлагмана Xiaomi 17 Max

Смартфон Xiaomi 17 Max, о котором ранее появлялись слухи, может быть представлен во второй половине мая 2026 года в Китае, следует из утечки инсайдера Digital Chat Station. Официального подтверждения от Xiaomi пока не поступало, при этом, по данным источников, первые тизеры устройства могут появиться уже в начале месяца, а информация о выходе за пределами китайского рынка пока отсутствует. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Согласно утечкам, модель получит 6,9-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением 1,5K и технологией LIPO, обеспечивающей тонкие и симметричные рамки. В отличие от Pro-версий линейки, таких как Xiaomi 17 Pro и Pro Max, устройство не будет оснащено дополнительным экраном на задней панели, а освободившееся пространство планируется использовать для увеличенной батареи.

Ожидается, что смартфон получит аккумулятор емкостью 8000 мАч, что может стать рекордным показателем для устройств бренда, а также поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки на 50 Вт. В качестве процессора, по предварительным данным, будет использоваться чип Snapdragon 8 Elite Gen 5.

В части камер устройству приписывают основной сенсор на 200 мегапикселей, а также перископический телеобъектив на 50 мегапикселей с трехкратным оптическим зумом и ультраширокоугольный модуль аналогичного разрешения. Среди других ожидаемых характеристик – ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, защита от воды и пыли, стереодинамики и варианты корпуса в черном и белом цветах.